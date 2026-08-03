ChatGPT lieferte Britin lebensrettende Diagnose

Junge Frau kann nur 20 Meter weit laufen

„Ich war geschockt, weil ich schon so oft beim Arzt war und jedes Mal hieß es, es sei Angststörung, und jetzt habe ich eine lebensbedrohliche Krankheit“, so Poppy. „Ich bin jetzt auf einen Rollstuhl und einen Rollator angewiesen und kann nur etwa 20 Meter laufen.“ Auch die Farbe ihrer Haut hat sich noch nicht normalisiert. „Ich bin immer noch sehr gebräunt, und man sagte mir, es wird nur noch schlimmer werden“, so die 29-Jährige.