Haut wurde schwarz
ChatGPT lieferte Britin lebensrettende Diagnose
Die 29-jährige Britin Poppy Guy wollte schön gebräunt aus ihrem Spanien-Urlaub zurückkehren – doch während der Auszeit mit der Familie verfärbte sich ihre Haut fast schwarz. Obwohl sie sich auch täglich übergeben musste, dachten die Ärzte, sie leide nur unter Angstzuständen. Erst ChatGPT brachte die lebensrettende Diagnose.
Vor dem Urlaub war die junge Britin bereits mehrmals beim Arzt gewesen. Die Medikamente gegen Angstzustände brachten zwar keine Besserung, aber auf die Auszeit mit ihrer Familie Ende Mai wollte sie dennoch nicht verzichten. Schließlich wollte sie auch einen schönen Teint bekommen. Doch ihre Haut nahm in Spanien schon eine fast schwarze Farbe an – zudem litt die zweifache Mutter unter Erbrechen, Atemnot und Schwindel, wie sie dem Magazin „LADbible“ erklärte.
Doch Ärzte dachten weiterhin, dass diese Symptome eine harmlose Ursache hätten. Doch Poppy wollte sich mit dieser Diagnose nicht zufriedengeben und befragte ChatGPT, was ihr denn fehlen könnte.
Das Leben der Britin nahm eine unerwartete Wendung, wie sie auch auf TikTok demonstriert:
Das KI-Tool kam zu einem ganz anderen Schluss, als die menschlichen Mediziner: ChatGPT vermutete, dass Poppy an Morbus Addison leiden könnte. Bei dieser Autoimmunerkrankung der Nebennierenrinde fehlen lebenswichtige Hormone im Körper und kann unbehandelt bis zum Tod führen.
Leben der Patientin war in akuter Gefahr
Schließlich brach die junge Britin sogar zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Diagnose von ChatGPT schließlich bestätigt. Ein Arzt erklärte, dass die 29-Jährige vermutlich gestorben wäre, wenn sie an diesem Tag nicht ins Spital eingeliefert worden wäre.
Junge Frau kann nur 20 Meter weit laufen
„Ich war geschockt, weil ich schon so oft beim Arzt war und jedes Mal hieß es, es sei Angststörung, und jetzt habe ich eine lebensbedrohliche Krankheit“, so Poppy. „Ich bin jetzt auf einen Rollstuhl und einen Rollator angewiesen und kann nur etwa 20 Meter laufen.“ Auch die Farbe ihrer Haut hat sich noch nicht normalisiert. „Ich bin immer noch sehr gebräunt, und man sagte mir, es wird nur noch schlimmer werden“, so die 29-Jährige.
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