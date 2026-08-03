Chinas Militär trainiert eigene KI mit US-Modellen

Umgehung von Exportbeschränkungen für hochmoderne Chips

Für China bietet dieses Vorgehen zudem eine Möglichkeit, die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkungen für hochmoderne Computerchips zu umgehen. Die Praxis hat sich im Vorfeld von Gesprächen zwischen den USA und China über KI-Sicherheit zu einem zentralen Streitpunkt entwickelt. US-Vertreter werfen chinesischen Einrichtungen vor, durch die Destillation Fähigkeiten aus US-Modellen zu extrahieren und damit möglicherweise Exportkontrollen zu untergraben sowie geistiges Eigentum zu verletzen. Die Regierung in Peking wies die Vorwürfe zurück und warf Washington im Gegenzug ein Streben nach Vorherrschaft im KI-Bereich vor.