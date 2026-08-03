Chinas Militär trainiert eigene KI mit US-Modellen

Chinesische Militärforscher nutzen einer Reuters-Auswertung zufolge die Ergebnisse führender US-KI-Modelle, um eigene Verteidigungssysteme zu trainieren. Wie aus der Analyse von mehr als 80 wissenschaftlichen Arbeiten und Patenten hervorgeht, greifen die Wissenschaftler dabei auf Systeme von US-Firmen wie OpenAI und Anthropic zurück. Sie wenden eine Technik an, die als „Modell-Destillation“ bekannt ist.
Dabei werden die generierten Daten eines leistungsstarken KI-Systems genutzt, um kleinere, spezialisierte Modelle zu trainieren. Diese können anschließend lokal eingesetzt werden, ohne dass die enormen Rechenkapazitäten erforderlich sind, die für die Entwicklung eines Spitzensystems von Grund auf nötig wären.
Damit versuchen sie, die teuren und proprietären Fähigkeiten zum logischen Denken westlicher Modelle in kleinere Systeme zu übertragen, die sie selbst kontrollieren können, erklärte Sunny Cheung von der US-Denkfabrik Jamestown Foundation, die an der Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters beteiligt war.
Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Forschungsarbeit von Angehörigen der Einheit 96941 der Volksbefreiungsarmee beschreibt beispielsweise die Nutzung von OpenAIs GPT-3.5 zur Verarbeitung sensiblen militärischen Quellcodes. Da externe KI-Systeme für Verschlusssachen ungeeignet seien, fassten die Militärs den Code mit GPT-3.5 zusammen und trainierten damit ein eigenes KI-System, das vollständig innerhalb der chinesischen Militärnetzwerke laufe.
Umgehung von Exportbeschränkungen für hochmoderne Chips
Für China bietet dieses Vorgehen zudem eine Möglichkeit, die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkungen für hochmoderne Computerchips zu umgehen. Die Praxis hat sich im Vorfeld von Gesprächen zwischen den USA und China über KI-Sicherheit zu einem zentralen Streitpunkt entwickelt. US-Vertreter werfen chinesischen Einrichtungen vor, durch die Destillation Fähigkeiten aus US-Modellen zu extrahieren und damit möglicherweise Exportkontrollen zu untergraben sowie geistiges Eigentum zu verletzen. Die Regierung in Peking wies die Vorwürfe zurück und warf Washington im Gegenzug ein Streben nach Vorherrschaft im KI-Bereich vor.
Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass die Destillation mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist. Die abgeleiteten Modelle übernehmen demnach nur ausgewählte Fähigkeiten und können die umfassende Intelligenz der ursprünglichen Systeme nicht abbilden. Stellungnahmen des Weißen Hauses, des US-Verteidigungsministeriums, des chinesischen Außenministeriums sowie von OpenAI lagen zunächst nicht vor.
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