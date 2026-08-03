Ernst Artner: So hart ist eine Radtour zum Nordkap

Auf seinen knapp 3800 Kilometern hat der burgenländische Polizist, Ernst Artner (51), allerlei Überraschungen erlebt. Mit der „Krone“ hat er über seine aufregende Reise gesprochen.
Wer sich so einer Herausforderung stellt, muss für alle Unwägbarkeiten gewappnet sein. Die Idee zur „Mission Nordkap“ kam nicht spontan. „Fast zwei Jahre lang habe ich mich mit der Strecke, der körperlichen Vorbereitung, dem Material, der Verpflegung, möglichen Übernachtungen und den vielen unvorhersehbaren Risiken einer solchen Tour beschäftigt. Ich wollte so wenig wie möglich dem Zufall überlassen – wohl wissend, dass man bei einer Mission über fast 3800 Kilometer niemals alles planen kann“, schildert Ernst Artner aus Bad Tatzmannsdorf.
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