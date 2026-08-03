Erste Länder entziehen Infantino die Unterstützung

Der Co-Gastgeber der EM im kommenden Jahr im Vereinigten Königreich und Irland bestätige demnach „den Entzug seiner Unterstützung für die Kandidatur von Herrn Gianni Infantino zur Wiederwahl als FIFA-Präsident für die Amtszeit 2027 bis 2031.“ Dies habe der Verband der FIFA auch schriftlich mitgeteilt. „Das Wohl des Fußballs nicht an erste Stelle zu setzen, ist ein Versagen, das wir nicht akzeptieren können.“