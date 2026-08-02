Menschen bei Wohnungsbrand in Favoriten gerettet

Im ersten Stock eines Wohngebäudes in Wien-Favoriten ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen: Auf Bildern sieht man Flammen aus einem Fenster schlagen, dichter Rauch drang nach draußen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.
Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 21.30 Uhr zu dem Einsatz gerufen – unter Atemschutz gingen die Florianis gegen die Flammen vor und mussten mehrere Menschen aus dem Gebäude holen.
Straße gesperrt, Bimverkehr ausgesetzt
Einsatzkräfte von der Polizei und Rettungsdienste wurden ebenfalls zum Brandort entsandt. Die Laxenburger Straße wurde aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Zudem wurde der Straßenbahnverkehr vorübergehend eingestellt.
Ein Video von dem Brandort:
Nach eineinhalb Stunden konnte das Feuer schließlich gebändigt werden. Die Brandursache ist noch vollkommen unklar. „Ins Krankenhaus musste aber niemand gebracht werden“, erklärte die Rettung gegenüber „MeinBezirk“.
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