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Auf Sizilien

Justin und Hailey Bieber versetzen Dorf in Aufruhr

Stars & Society
02.08.2026 16:36
Blieben nicht lange inkognito: Justin und Hailey Bieber
Blieben nicht lange inkognito: Justin und Hailey Bieber(Bild: PPS/www.photopress.at)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Aufregung auf der winzigen Insel Panarea vor Sizilien: Ausgerechnet die kleine Gemeinde haben sich Justin und Hailey Bieber am Wochenende für einen Ausflulg ausgesucht. Obwohl der Ort wenig bekannt ist, wurde das Paar natürlich trotzdem sofort entdeckt ...

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Auch Superstars wollen einfach mal die Seele baumeln lassen: Justin und Hailey Bieber sind seit einiger Zeit in Europa unterwegs und auf der Suche nach malerischen Orten und blauem Meer. Fündig wurden sie am Wochenende auf der kleinen italienischen Insel Panarea, die zu Sizilien gehört.

Videos zeigen die Biebers beim Verlassen eines Geschäfts und in einem Boot:

Dort mischten sie sich unter die nur gut 200 Einheimischen, wurden zuerst bei einer Verkostung in einem Delikatessenladen entdeckt, bevor sie mit einem kleinen Golfwagen zu einer Anlegestelle am Meer kutschiert wurden. Dort stiegen sie in ein Boot, um eine Rundfahrt um die Insel zu genießen.

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Erst kürzlich hatte Hailey Bikini-Grüße an ihre Fans auf Instagram geschickt, die Fotos zeigten sie in pinkem Mikro-Badeoutfit am Wasser. Wir wünschen weiterhin gute Erholung!

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