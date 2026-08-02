Begehrtes Frankfurt-Talent? Klartext von Hütter!

Klare Ansage von Adi Hütter! Nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt ist er bemüht, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Dabei baut er auch auf ein begehrtes Talent in seinem Kader, das zuletzt von mehreren Klubs umgarnt wurde.
Elias Baum gilt als eines der größten Defensivtalente der deutschen Fußball-Bundesliga und steht derzeit bei Eintracht Frankfurt im Kader. Und der dorthin zurückgekehrte Trainer Adi Hütter will auch, dass das so bleibt.
Klartext von Hütter
Während zuletzt Gerüchte über einen möglichen Transfer des 20-Jährigen die Runde machten und etwa Borussia Dortmund konkretes Interesse gezeigt haben soll, stellt Hütter jetzt bei „Eintracht TV“ klar: „Wir werden ihn bei uns behalten!“
Eine klare Ansage des Österreichers in Richtung BVB und Co., dass man sich in Frankfurt nicht gezwungen sieht, Spieler abzugeben, um weitere Einnahmen zu lukrieren. Vielmehr will Hütter mit einem schlagkräftigen Kader den Kampf um die europäischen Plätze in Angriff nehmen.
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