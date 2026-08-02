Weiteres Nest der Asiatischen Hornisse aufgespürt

Große Gefahr für Bienen

Die Asiatische Hornisse ist eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Honigbiene. Sie hat Bienenstöcke als Nahrungsquelle für sich entdeckt und lauert den Immen direkt vor dem Einflugloch auf. Die Hornissen fangen die Bienen in der Luft und zerlegen sie. Dabei werden Kopf, Flügel, Hinterleib und Beine abgetrennt. Übrig bleibt am Ende nur die proteinreiche Flugmuskulatur, die sie als Futter für ihre Larven ins Nest bringen.