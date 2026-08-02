Weiteres Nest der Asiatischen Hornisse aufgespürt

In Lustenau wurde erneut ein Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt. Es ist bereits der dritte Fund dieser Art in Vorarlberg. Die invasive Spezies stellt eine ernste Bedrohung für heimische Honigbienen dar. Experten bitten Bevölkerung und Imker um erhöhte Aufmerksamkeit.
Vergangene Woche wurde in Lustenau der dritte Fund eines Nests der Asiatischen Hornisse in Vorarlberg bestätigt. Laut Elisabeth Ritter von der Fachberatung der inatura in Dornbirn handelt es sich um ein „Primärnest“, in dem die Königin die ersten Arbeiterinnen aufzieht. Es seien bereits viele Tiere emsig bei der Arbeit gewesen, so Ritter gegenüber dem ORF Vorarlberg.
Bisherige Sichtungen
Dieser neue Fund reiht sich in frühere Entdeckungen ein. Bereits Ende Juni wurden in Lustenau zwei Nester in einem Baucontainer gefunden, von denen jedoch nur eines bewohnt war. Kurz darauf ist eine einzelne Hornisse auf einer Terrasse in Dornbirn gesichtet worden, was auf eine Ausbreitung in der Region hindeutet.
Große Gefahr für Bienen
Die Asiatische Hornisse ist eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Honigbiene. Sie hat Bienenstöcke als Nahrungsquelle für sich entdeckt und lauert den Immen direkt vor dem Einflugloch auf. Die Hornissen fangen die Bienen in der Luft und zerlegen sie. Dabei werden Kopf, Flügel, Hinterleib und Beine abgetrennt. Übrig bleibt am Ende nur die proteinreiche Flugmuskulatur, die sie als Futter für ihre Larven ins Nest bringen.
Merkmale und Meldepflicht
Die Asiatische Hornisse unterscheidet sich farblich von den europäischen Artgenossen. Kopf und Körper sind schwarz, der Hinterleib hat ein gelbes Band und eine gelbe Spitze. Wer solch ein Insekt findet, soll sich direkt an die Fachberatung der inatura wenden.
Appell an Vorarlbergs Imker
Das Land Vorarlberg hat unterdessen alle Imkerinnen und Imker gebeten, ihre Bienenstöcke genau zu beobachten. Bei regulären Besuchen der Völker sollte der Bienenflug etwa 20 Minuten lang kontrolliert werden, um ein mögliches Auftreten der Asiatischen Hornisse rechtzeitig zu erkennen und zu melden.
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