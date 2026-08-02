Brände in Griechenland
Löschhubschrauber prallen in der Luft zusammen
Heftige Waldbrände toben nach wie vor in Griechenland. Bei deren Bekämpfung sind nun am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen, wie in einem Video zu sehen ist.
Die Bedingungen galten am Sonntag als extrem schwierig, dementsprechend riskant war der Einsatz in der Region Psatha westlich von Athen: Als die beiden Helis gerade in der Luft schwebten, näherten sie sich immer weiter aneinander an. Bis schließlich der eine Hubschrauber den Rotor des anderen berührte. Der sich kurz darauf in einen Feuerball verwandelte und zu Boden fiel.
Vonseiten der Feuerwehr hieß es, man habe „sofort Rettungsteams mobilisiert, um die Besatzungen zu orten und zu unterstützen“.
Hier ist das Video von der Kollision zu sehen. Achtung, es sind verstörende Bilder:
Suche nach Besatzung im Gange
Die Besatzung eines Hubschraubers sei gerettet und in Sicherheit gebracht worden. Sie sei derzeit auf dem Weg ins Krankenhaus, schreibt die griechische Tageszeitung „Kathimerini“. Aktuell werde nach der Besatzung des zweiten Hubschraubers gesucht.
Unterdessen haben sich die Flammen des schweren Brandes rund 50 Kilometer westlich von Athen bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36.000 Einwohnern ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10.000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT.
Seit Tagen halten gewaltige Feuer das beliebte Urlaubsland in Atem. Laut Behörden wurden durch die Flammen bisher mehr als 12.000 Hektar Land zerstört. Hunderte Feuerwehrleute kämpften am Wochenende an verschiedenen Fronten gegen die Brände.
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