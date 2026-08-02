Löschhubschrauber prallen in der Luft zusammen

Die Bedingungen galten am Sonntag als extrem schwierig, dementsprechend riskant war der Einsatz in der Region Psatha westlich von Athen: Als die beiden Helis gerade in der Luft schwebten, näherten sie sich immer weiter aneinander an. Bis schließlich der eine Hubschrauber den Rotor des anderen berührte. Der sich kurz darauf in einen Feuerball verwandelte und zu Boden fiel.