Der Mann, der den Flamenco revolutioniert

Aufgewachsen ist er jedoch in Barcelona, wohin die Familie aus wirtschaftlichen Gründen ziehen musste. Daher bezeichnet sich Alvarez oft als Grenzgänger: Seine emotionale Prägung ist tief andalusisch, seine künstlerische Sozialisation und Offenheit verdankt er, wie er sagt, der avantgardistischen Tanzszene Barcelonas. Professionellen Tanzunterricht erhielt er dort im Alter von 12 Jahren, mit 17 feierte er sein professionelles Debüt in der Kompanie von Flamenco-Ikone Javier Latorre.