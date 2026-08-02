Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pammer triumphiert

Geiger holt sich im Fotofinish den Sieg beim Giro

Vorarlberg
02.08.2026 16:25
Die Vorarlbergerin Melanie Geiger (re.) setzte sich auf der Ziellinie gegen die Deutsche Eva ...
Die Vorarlbergerin Melanie Geiger (re.) setzte sich auf der Ziellinie gegen die Deutsche Eva Schien durch.(Bild: PATRICK SAELY PHOTOGRAPHY)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Atemberaubend! Ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, rang Melanie Geiger im K19 TV-Interview um Luft und Worte, nachdem sie sich beim Arlberg Giro nach 142 Kilometern und 2400 Höhenmetern den Sieg im Zielfotofinish gegen Titelverteidigerin Eva Schien (D) hatte durchsetzen können.

Schien schien schon enteilt 
Dabei sah es lange so aus, als ob die Vorjahressiegerin auch heuer nicht zu schlagen wäre. Zwar waren die beiden Top-Damen über den Arlberg, durchs Klostertal und ins Montafon hinein noch gemeinsam unterwegs, musste die 38-jährige Göfnerin durch das Ganifertal in Richtung Stausee Kops etwas abreißen lassen.

1500 Starter waren heuer beim Arlberg Giro am Start. Hier einige Impressionen.
1500 Starter waren heuer beim Arlberg Giro am Start. Hier einige Impressionen.(Bild: PATRICK SAELY)
Siegerin Melanie Geiger im Ziel.
Siegerin Melanie Geiger im Ziel.(Bild: PATRICK SAELY PHOTOGRAPHY)
Rene Pammer jubelt nach grandiosem Solo-Ritt.
Rene Pammer jubelt nach grandiosem Solo-Ritt.(Bild: PATRICK SAELY)
(Bild: PATRICK SAELY)
(Bild: PATRICK SAELY)
(Bild: PATRICK SAELY)
(Bild: PATRICK SAELY)

„Da war sie dann auch schon eineinhalb Minuten vor mir“, erklärt die Mama von zwei Buben, die sich heuer bereits beim Glocknerkönig auf Platz zwei gekämpft hatte. Bei der Abfahrt durchs Paznauntal hatte sie dann aber Glück. „Da habe ich eine schnelle Gruppe erwischt und als ich Eva wieder gesehen habe, war der Ehrgeiz da.“

Lesen Sie auch:
Melanie Geiger bot eine beeindruckende Leistung.
Bärenstarker Auftritt
Ländle-Dame glänzt als Zweite beim Glocknerkönig
08.06.2026
Rad-Spektakel
Top-Stars heuer beim Arlberg Giro am Start
27.07.2026

Entscheidung erst auf der Ziellinie
Zwar zog die Deutsche den Schlusssprint vor den begeisterten Fans im Ortszentrum von St. Anton an und es schien so, als ob sie das bessere Ende für sich hätte. Doch Geiger gab nicht auf und fuhr quasi auf der Ziellinie an ihr vorbei.

Pammer führt Doppelsieg an
Auch bei den Herren gab es einen Heimsieg. Rene Pammer setzte sich am Weg zum Kopssee von der Konkurrenz ab. Zwar schmolz sein Vorsprung bis Pians auf 20 Sekunden. Dann drehte der Oberösterreicher aber erneut auf und gewann am Ende über zwei Minuten vor seinem „next 125 Hackl Lebensräume“-Teamkollegen Christian  Obergruber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.08.2026 16:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 27°
Symbol heiter
Bludenz
16° / 29°
Symbol wolkig
Dornbirn
18° / 29°
Symbol heiter
Feldkirch
16° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
166.952 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
102.178 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
96.372 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
1898 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1210 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Kolumnen
An alle Klimawandelleugner: Die unleugbaren Fakten
1035 mal kommentiert
Die Zeichen des Klimawandels sind heuer so sicht- und spürbar wie nie.
Mehr Vorarlberg
Bundesliga im TICKER
LIVE: Aufsteiger Austria Lustenau gegen SV Ried
Pammer triumphiert
Geiger holt sich im Fotofinish den Sieg beim Giro
Umleitung eingerichtet
Achraintunnel: Sperren wegen neuer Kameras
Bregenzer Festspiele
„Singalong“: Die pure Freude am Singen
Neuer Teilnehmerrekord
Ein Mexikaner schwimmt im Bodensee allen davon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf