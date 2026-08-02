Geiger holt sich im Fotofinish den Sieg beim Giro

„Da war sie dann auch schon eineinhalb Minuten vor mir“, erklärt die Mama von zwei Buben, die sich heuer bereits beim Glocknerkönig auf Platz zwei gekämpft hatte. Bei der Abfahrt durchs Paznauntal hatte sie dann aber Glück. „Da habe ich eine schnelle Gruppe erwischt und als ich Eva wieder gesehen habe, war der Ehrgeiz da.“