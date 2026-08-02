Kindesentführung: Mädchen löste Großeinsatz aus

Fahndung blieb ohne Erfolg

Mehrere Patrouillen rückten unverzüglich aus und leiteten eine intensive Fahndung ein. Trotz umfangreicher Abklärungen konnte der geschilderte Sachverhalt jedoch nicht bestätigt werden. Bislang langte bei den Behörden auch keine Vermisstenmeldung ein. Es ist folglich sehr wahrscheinlich, dass die Situation fehlinterpretiert wurde und es sich möglicherweise um eine rechtmäßige Abholung eines Kindes, etwa vom nahegelegenen Spielplatz, handelte.