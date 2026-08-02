Waldbrand verhindert: Lkw wurde Raub der Flammen

Dieser Fall ist glimpflich ausgegangen – trotzdem sind am Samstag in Teuchl in der Gemeinde Reißeck (Kärnten) Hunderttausende Euro Schaden entstanden. Ein Kippmast-Lkw war in Brand geraten, ein Waldbrand konnte verhindert werden.
Holzseilarbeiten waren der Grund dafür, dass ein Forstunternehmen am Samstag in einem Wald in Teuchl zugange war. Während der Mittagspause der Arbeiter ging der im Einsatz stehende Lkw plötzlich in Flammen auf – die Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.
Anwohner des Waldstückes bemerkten eine Rauchsäule und setzten umgehend einen Notruf ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke wurden alarmiert.
50 Einsatzkräfte rückten sofort zu dem brennenden Laster aus. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte das Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert – und somit ein durch die Trockenheit drohender Waldbrand abgewendet – werden. Geschätzter Schaden: mehrere Hundertausend Euro.
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