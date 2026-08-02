Bitteres Bundesliga-Debüt für Austria-Neuzugang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es dann auch nicht besser. Erneut erzielten die Woflsberger einen Treffer – dieser zählte schließlich auch. Erneut hatte Buhari seinen Fuß im Spiel, schaffte es aber nicht, die Kugel zu klären. Aaron Sky Schwarz konnte profitieren und zum 2:0 vollenden.