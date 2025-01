Hyundai Inster: Der winzige Überraschungs-Knüller

Das Bremsgefühl passt. Wobei man, wenn man will, das Bremspedal gar nicht so oft braucht, denn der Antrieb lässt sich so einstellen, dass das Fahrzeug stark und bis zum Stillstand verzögert, wenn man den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Die verschiedenen Rekuperationsmodi lassen sich per Lenkradpaddles anwählen – warum können das nicht alle Elektroautos? Wie viel Energie gerade abgerufen oder rekuperiert wird, lässt sich am digitalen Tachoscreen ablesen.