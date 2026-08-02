Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experten warnen

Biber-Invasion als Gefahr für den Neusiedler See

Burgenland
02.08.2026 06:00
Über eine regelrechte Biber-Invasion klagen Grundstücksbesitzer im Raum Sigleß.
Über eine regelrechte Biber-Invasion klagen Grundstücksbesitzer im Raum Sigleß.(Bild: Stenitzer)
Porträt von Karl Grammer
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Karl Grammer und Charlotte Barbara Titz

Invasion der Nager: Gewarnt wird akut vor einem Wildwuchs an Dämmen im Bezirk Mattersburg, die Zuflüsse des Neusiedler Sees fast austrocknen lassen. Das ausufernde Naturphänomen könnte auf den Wasserpegel dramatische Auswirkungen haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er war hochgeschätzt und galt als „Hecht im Karpfenteich“. Diesen Ruf hatte der oberste Chef der Gemeindeaufsichtsbehörde in seiner Amtszeit im Burgenland, Dr. Andreas Gold. Er packte Probleme an, an die sich andere gar nicht heranwagten.

Revier wächst unaufhörlich an
Jetzt plagen den einst hochrangigen Beamten, der ebenfalls für das Wasserrecht zuständig war, und weitere Grundstücksbesitzer ernste Sorgen: Nahe Sigleß, wo zwei Bäche zusammenkommen, die später in die Wulka fließen und in den Neusiedler See münden, nimmt der Bestand an Bibern „dramatische Ausmaße“ an. Ihr Revier weitet sich stetig aus.

Biber richten große Schäden an, sie stauen Wasser auf, das rasch verdunstet.
Biber richten große Schäden an, sie stauen Wasser auf, das rasch verdunstet.(Bild: Reinhard Judt)

Unermüdlich bauen die Nager einen Damm nach dem anderen. „Einerseits wird das Wasser so aufgestaut, dass das Bachbett eines Zubringers zur Wulka fast zur Gänze ausgetrocknet ist. Sehr viele Fische wie Stichlinge sowie Edel- und Signalkrebse sind verendet. Andererseits tragen die Biber zum Klimawandel bei, sie schaffen große Verdunstungsflächen“, warnt Gold.

„Biber wie heilige Kühe“
Beide Bäche, einer davon der Erlenbach, haben ihren Ursprung bei den Rosalia-Ausläufern. Laut dem ehemaligen Wasserrechtsexperten muss rasch eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Vorerst stieß er auf taube Ohren. „Eine zuständige Stelle redet sich auf die andere zuständige Stelle aus“, sagt Gold. Begründet auf die EU-Verordnung, werden „Biber wie heilige Kühe behandelt“. Erst ein Anruf im Justizministerium in Wien brachte Schwung in die knifflige Angelegenheit. „Genau genommen liegt Amtsmissbrauch vor, weil nichts gegen die Gefährdung durch die Biber unternommen wird. Eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft müsste die Folge sein“, erklärt Gold, vormals ebenso oberster Katastropheneinsatzleiter des Landes.

Andreas Gold vor dem fast ausgetrockneten Bachbett auf seinem Zwei-Hektar-Grund nahe Sigleß.
Andreas Gold vor dem fast ausgetrockneten Bachbett auf seinem Zwei-Hektar-Grund nahe Sigleß.(Bild: Reinhard Judt)

Absiedelung der Nager gefordert
Nach seiner aktuellen Beschwerde wurden bereits in zwei Etappen bestimmte Dämme der Nager mittels Bagger beseitigt. Doch bald darauf errichteten die emsigen Biber neue Dämme. „Was zu viel ist, ist zu viel. Der Wasserzustrom, der aufgrund des ausufernden Biber-Problems blockiert ist, wird dem Neusiedler See bald fehlen“, gibt der Fachmann zu bedenken. Er und seine Grundstücksnachbarn kämpfen weiter um eine Absiedelung der Biber.

Noch ein Problem: die Hitze!
Es ist heiß, der Wind weht – und das Wasser in den Lacken und dem Neusiedler See verdunstet. Während fast alle Lacken im Seewinkel bereits trocken gefallen sind, geht es dem See noch relativ gut. Einer, der täglich am größten Steppensee Mitteleuropas mit seiner Schifffahrt unterwegs ist und das bestätigt, ist Rudolf Gangl. „Der Wasserstand ist nicht schön, aber noch nicht bedrohlich“, meint er. An der tiefsten Stelle hat der See derzeit etwa 1,20 Meter. Erfahrene Seefahrer wissen auch, wo es kritisch wird.

Was aber auf jeden Fall fehlt, ist der Regen. Den letzten Niederschlag gab es bei der Biologischen Station in Illmitz am 24. Juli – es waren aber lediglich 3,3 Millimeter, faktisch nichts. Schaut man sich die Daten des Wasserportals Burgenland an, sieht man: Im Jahr 2022, als der Neusiedler See seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hat, betrug der Minimalwert in Illmitz 114,01 Meter über Adria (müA). Je nachdem, in welche Richtung der Wind das Wasser jetzt drückt, sind es jetzt zwischen 115,188 müA und 115,131 müA. „Boote mit zu viel Tiefgang bekommen bereits Probleme“, weiß Rudolf Gangl.

Am Schilf erkennt man gut, wie weit der Wasserstand gefallen ist.
Am Schilf erkennt man gut, wie weit der Wasserstand gefallen ist.(Bild: Charlotte Titz)
Rudolf Gangl im Seebad Illmitz
Rudolf Gangl im Seebad Illmitz(Bild: Charlotte Titz)

Boote mit mehr Tiefgang am Limit
Die Fähr- und Ausflugsschiffe der Gangls haben einen Tiefgang von etwa 60 Zentimetern. „Das geht noch. Sind viele Gäste an Bord, helfen wir uns, indem wir die letzten Bankreihen absperren, damit sich das Gewicht anders verteilt“, so der Seekenner. In Jois sieht die Sache in diesem Fall aber schon anders aus. Boote, die etwa 80 Zentimeter Tiefgang haben, kommen nicht mehr aus dem Hafen. Für ihre Besitzer ist die Sommersaison gelaufen.

Boote mit einem Tiefgang von 80 Zentimetern können in Jois nicht mehr aus dem Hafen auslaufen. ...
Boote mit einem Tiefgang von 80 Zentimetern können in Jois nicht mehr aus dem Hafen auslaufen. Für ihre Besitzer ist die Saison beendet.(Bild: Charlotte Titz)

Was dem Illmitzer aber auffällt: Trotz höherer Wassertemperatur – der See hat eine bereits sehr laue 29,6 Grad, dürfte die Wasserqualität exzellent sein. „Man sieht keine toten Fische, wie es 2022 der Fall war, und auch der Zanderbestand hat sich wieder erholt“, weiß Gangl. Trotzdem würde er sich, genau wie alle Seeliebhaber, mehr Regen und vor allem einen feuchten Winter wünschen. Nachdem ja auch Donau & Co. an akutem Wassermangel leiden, könnte auch eine Wasserzuleitung für den See sonst wirklich zum Problem werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
02.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
22° / 34°
Symbol heiter
Güssing
21° / 35°
Symbol heiter
Mattersburg
22° / 34°
Symbol heiter
Neusiedl am See
22° / 34°
Symbol heiter
Oberpullendorf
23° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.555 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.069 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.118 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3778 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1207 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1124 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Burgenland
50 Jahre Wiesen
Die „Krone“ bringt Sie zur Rock-Legende Nazareth
Strategie des Landes
Wie aktive Standortpolitik die Wirtschaft schützt
Diskutieren Sie mit!
Was haben Sie schon in den „Öffis“ erlebt?
Suche nach Zeugen:
Kater „Konstantin“ mit Luftdruck angeschossen
Angeln beliebt
Petri Heil: Fischereiboom bei Jugend und Frauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf