Biber-Invasion als Gefahr für den Neusiedler See

Was aber auf jeden Fall fehlt, ist der Regen. Den letzten Niederschlag gab es bei der Biologischen Station in Illmitz am 24. Juli – es waren aber lediglich 3,3 Millimeter, faktisch nichts. Schaut man sich die Daten des Wasserportals Burgenland an, sieht man: Im Jahr 2022, als der Neusiedler See seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hat, betrug der Minimalwert in Illmitz 114,01 Meter über Adria (müA). Je nachdem, in welche Richtung der Wind das Wasser jetzt drückt, sind es jetzt zwischen 115,188 müA und 115,131 müA. „Boote mit zu viel Tiefgang bekommen bereits Probleme“, weiß Rudolf Gangl.