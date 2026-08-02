Die Deutschen rollten an – Stau auf Tauernautobahn

Ferienstart in unserem Nachbarland, die Urlauber-Kolonne musste quer durch Salzburg! Auf dem Weg in Richtung Süden war sehr viel Geduld gefragt – das befürchtete Verkehrschaos blieb allerdings vielerorts aus. Und: Wie lief es mit den Abfahrtssperren ...
Ferienstart in Baden-Württemberg, mehrere Baustellen auf der Tauernautobahn und verschärfte Abfahrtssperre-Regeln: Diese Kombination ließ für den Samstag auf Salzburgs Straßen Schlimmstes befürchten. „Der Stau wird gewaltig sein“ schrieb etwa ein treuer „Krone“-Leser im Vorfeld an die Redaktion. Davon konnte keine Rede sein – das befürchtete Verkehrschaos trat nicht ein.
„Wir haben wirklich schon weit Dramatischeres erlebt“, zog ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler ein zufriedenes Resümee. Er war den gesamten Reisetag mit seinem Motorrad auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs. „Am Vormittag musste man vom Walserberg bis St. Michael schon mit Verzögerungen von 1,5 Stunden rechnen – für einen Sommer-Samstag ist das aber nicht ungewöhnlich“, meinte er.
Brenzlig wurde es vor den A10-Baustellenbereichen im Pongau. Die ÖAMTC-Pannenhelfer hatten dennoch kaum Arbeit. „Glücklicherweise war es kein allzu heißer Tag, alles lief sehr gesittet ab“, betonte Thaler. Deutlich mehr Verkehr und noch weit längere Verzögerungen gab es in der Nacht auf Samstag. Thaler: „Man hat gemerkt, dass die Urlauber sich früher auf den Weg gemacht haben.“
Abfahrtssperren funktionierten
Auffällig: Die neuen und deutlich strikteren Abfahrtssperren bereiteten keine Probleme. Wie berichtet, schlossen das Land Salzburg und Autobahnbetreiber Asfinag die Abfahrten in Golling und Kuchl erstmals für den gesamten Verkehr. Selbst Ortsansässige durften an diesem Tag hier nicht mehr die Autobahn verlassen. Dies war nur in Hallein möglich. Die Kritik an dieser Maßnahme war im Vorfeld groß, Probleme gab es am Samstag allerdings nicht wirklich.
Kaum Verkehr auf Ausweichrouten
„Es war ein herrlich ruhiger Samstag“, meinte etwa Christoph Ratzer aus Kuchl. Der Transport-Unternehmer Herbert Hartl (Kuchl) betonte gegenüber der „Krone“: „Wir hatten zwei Lkw am Samstag im Einsatz. Bei der Rückfahrt mussten sie eben in Hallein abfahren, das war kein Problem. Jeden Tag wären Total-Sperren aber ein Wahnsinn.“
Davon ist freilich keine Rede: Die Abfahrten sollen allerdings auch an den kommenden beiden Samstagen für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Mitte August gibt es die strengen Maßnahmen auch in die andere Richtung. Wenn sich ein Großteil der Urlauber wieder auf den Heimweg macht, kommt es am Knoten Pongau, Pfarrwerfen und Werfen zu Komplettsperren.
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