Die Deutschen rollten an – Stau auf Tauernautobahn

Abfahrtssperren funktionierten

Auffällig: Die neuen und deutlich strikteren Abfahrtssperren bereiteten keine Probleme. Wie berichtet, schlossen das Land Salzburg und Autobahnbetreiber Asfinag die Abfahrten in Golling und Kuchl erstmals für den gesamten Verkehr. Selbst Ortsansässige durften an diesem Tag hier nicht mehr die Autobahn verlassen. Dies war nur in Hallein möglich. Die Kritik an dieser Maßnahme war im Vorfeld groß, Probleme gab es am Samstag allerdings nicht wirklich.