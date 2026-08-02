Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lange Verzögerungen

Die Deutschen rollten an – Stau auf Tauernautobahn

Salzburg
02.08.2026 06:00
Der Verkehr Richtung Süden zog sich über die A10.
Der Verkehr Richtung Süden zog sich über die A10.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ferienstart in unserem Nachbarland, die Urlauber-Kolonne musste quer durch Salzburg! Auf dem Weg in Richtung Süden war sehr viel Geduld gefragt – das befürchtete Verkehrschaos blieb allerdings vielerorts aus. Und: Wie lief es mit den Abfahrtssperren ...  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ferienstart in Baden-Württemberg, mehrere Baustellen auf der Tauernautobahn und verschärfte Abfahrtssperre-Regeln: Diese Kombination ließ für den Samstag auf Salzburgs Straßen Schlimmstes befürchten. „Der Stau wird gewaltig sein“ schrieb etwa ein treuer „Krone“-Leser im Vorfeld an die Redaktion. Davon konnte keine Rede sein – das befürchtete Verkehrschaos trat nicht ein.

Lesen Sie auch:
Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Wochenende in die Sommerferien, was zu viel ...
Drastischer Versuch
Ab jetzt sind Abfahrten auf A10 komplett gesperrt
01.08.2026
Einheimische betroffen
So sollen Abfahrtssperren auf A10 funktionieren
30.07.2026

„Wir haben wirklich schon weit Dramatischeres erlebt“, zog ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler ein zufriedenes Resümee. Er war den gesamten Reisetag mit seinem Motorrad auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs. „Am Vormittag musste man vom Walserberg bis St. Michael schon mit Verzögerungen von 1,5 Stunden rechnen – für einen Sommer-Samstag ist das aber nicht ungewöhnlich“, meinte er.

Brenzlig wurde es vor den A10-Baustellenbereichen im Pongau. Die ÖAMTC-Pannenhelfer hatten dennoch kaum Arbeit. „Glücklicherweise war es kein allzu heißer Tag, alles lief sehr gesittet ab“, betonte Thaler. Deutlich mehr Verkehr und noch weit längere Verzögerungen gab es in der Nacht auf Samstag. Thaler: „Man hat gemerkt, dass die Urlauber sich früher auf den Weg gemacht haben.“

Die Abfahrtssperren von der A10 wurden – wie hier in Hallein – streng kontrolliert.
Die Abfahrtssperren von der A10 wurden – wie hier in Hallein – streng kontrolliert.(Bild: Markus Tschepp)

Abfahrtssperren funktionierten
Auffällig: Die neuen und deutlich strikteren Abfahrtssperren bereiteten keine Probleme. Wie berichtet, schlossen das Land Salzburg und Autobahnbetreiber Asfinag die Abfahrten in Golling und Kuchl erstmals für den gesamten Verkehr. Selbst Ortsansässige durften an diesem Tag hier nicht mehr die Autobahn verlassen. Dies war nur in Hallein möglich. Die Kritik an dieser Maßnahme war im Vorfeld groß, Probleme gab es am Samstag allerdings nicht wirklich.

Die Autobahn-Ausfahrt in Kuchl war für den gesamten Verkehr gesperrt.
Die Autobahn-Ausfahrt in Kuchl war für den gesamten Verkehr gesperrt.(Bild: Markus Tschepp)

Kaum Verkehr auf Ausweichrouten
„Es war ein herrlich ruhiger Samstag“, meinte etwa Christoph Ratzer aus Kuchl. Der Transport-Unternehmer Herbert Hartl (Kuchl) betonte gegenüber der „Krone“: „Wir hatten zwei Lkw am Samstag im Einsatz. Bei der Rückfahrt mussten sie eben in Hallein abfahren, das war kein Problem. Jeden Tag wären Total-Sperren aber ein Wahnsinn.“

Davon ist freilich keine Rede: Die Abfahrten sollen allerdings auch an den kommenden beiden Samstagen für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Mitte August gibt es die strengen Maßnahmen auch in die andere Richtung. Wenn sich ein Großteil der Urlauber wieder auf den Heimweg macht, kommt es am Knoten Pongau, Pfarrwerfen und Werfen zu Komplettsperren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.555 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.069 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.118 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3778 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1207 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1124 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf