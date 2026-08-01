Steuersenkung: Zocken uns die Supermärkte ab?

Nur vereinzelt hatten Preisschilder aufgrund von „Lieferverzögerungen aus der Zentrale“ am Tag der Umstellung gefehlt. Doch im Großen und Ganzen hatte die Preisanpassung in den heimischen Supermärkten – auch dank Extra-Schichten der MitarbeiterInnen – super funktioniert. In allen von der „Krone“ kontrollierten Wiener Filialen von Billa, Spar, Hofer, Penny und Lidl war die Mehrwertsteuersenkung von zehn auf 4,9 Prozent auf ausgewählte Grundnahrungsmittel korrekt an die Kunden weitergegeben worden.