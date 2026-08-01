Start der Regionalliga Süd ließ Kassen klingeln

Zwei Derbys, spannende Partien und insgesamt 2300 Zuschauer! Der erste Spieltag der Regionalliga Süd hat durchaus Lust auf mehr gemacht. „Wir haben viele attraktive Heimspiele“, freut sich ATSV-Wolfsberg-Boss Wegscheider. Austria Klagenfurt hatte ein Kamerateam dabei, Völkermarkt zwei wiedervereinte Brüder und Velden feierte dank Zurgas Ferse.
Neben Treibach, Austria Klagenfurt und Velden waren in der Premierenrunde der Regionalliga Süd die Klub-Kassiere Gewinner. Denn ATSV Wolfsberg (950), die Donau (750), Treibach (400) und Velden (200) begrüßten insgesamt 2300 Fußballfans. Das sind im Schnitt 575 pro Partie. „Im Herbst wird das super, wir haben überwiegend attraktive Heimspiele. Für mich ist die Regionalliga Süd eine Bereicherung“, freut sich ATSV-Boss Otto Wegscheider.
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