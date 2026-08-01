Kärntner Friseurmeister will Gesetz ändern lassen

„Einerseits dürfen sie bis in die Morgenstunden fortgehen, anderseits am Samstag nach 14 Uhr nicht mehr arbeiten? Ganz logisch ist das nicht“, betont Harald Schmied aus Radenthein. Wie berichtet, will der Friseurmeister ab September einen Lehrling einstellen, der dank Vier-Tage-Woche immer Mittwoch bis Samstag in seinem Salon frisieren, föhnen und stylen soll. Das Mädchen selbst ist einverstanden – immerhin hat sie dann sonntags bis mittwochs frei.