Kärntner Friseurmeister will Gesetz ändern lassen

Ein Kärntner Friseurmeister kämpft, damit sein Lehrling auch samstags im Salon stehen darf. Wegen der Vier-Tage-Woche kommt das Mädchen nämlich nicht auf ihre 40 Wochenstunden, wenn sie – wie gesetzlich erlaubt – nur bis zu Mittag arbeitet. Und das trotz drei freier Tage ...
„Einerseits dürfen sie bis in die Morgenstunden fortgehen, anderseits am Samstag nach 14 Uhr nicht mehr arbeiten? Ganz logisch ist das nicht“, betont Harald Schmied aus Radenthein. Wie berichtet, will der Friseurmeister ab September einen Lehrling einstellen, der dank Vier-Tage-Woche immer Mittwoch bis Samstag in seinem Salon frisieren, föhnen und stylen soll. Das Mädchen selbst ist einverstanden – immerhin hat sie dann sonntags bis mittwochs frei.
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