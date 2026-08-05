Große Waldbrände bei Athen unter Kontrolle

Gute Neuigkeiten gab es am Mittwoch auch aus den Niederlanden: Dort hat sich der Großbrand in einem Naturgebiet im Osten des Landes nicht weiter ausgedehnt. In der Früh wurden erneut Löschhubschrauber der Armee eingesetzt. Die Bedingungen seien trotz hoher Temperaturen günstig, sagte der Sprecher der Sicherheitsregion Limburg-Nord. Am Vortag hatten die sich ständig drehenden Winde noch die Löscharbeiten erschwert. Zudem wurden Sprengstoffreste aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, daher rückte der Sprengstoffräumdienst der Armee aus. Das Feuer wütet seit Montag.