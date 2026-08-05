56-jähriger Arbeiter gerät in Schredder und stirbt

Schrecklicher Arbeitsunfall am Dienstag in Niederösterreich: Ein 56-Jähriger war am Nachmittag gerade damit beschäftigt, Material aus der Trichteröffnung eines Schredders zu entfernen. Das Vorhaben endete tödlich.
Zum Unfall kam es in einer Firma in Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Der Arbeiter hatte am Nachmittag mithilfe eines Staplers den Schredder befüllt. Dabei dürfte der Trichter jedoch verstopft sein, woraufhin der 56-Jährige offenbar versuchte, das Problem zu beheben.
Zur Trichteröffnung geklettert
Er kletterte laut Polizei über die dort angelehnte Leiter zur Trichteröffnung des Schredders hinauf und versuchte dann offenbar per Hand oder einem Stück Holz, die Öffnung wieder freizubekommen. „Dabei dürfte er in den Schredder geraten sein und verunglückte tödlich“, so die Exekutive. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.
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