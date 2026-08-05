56-jähriger Arbeiter gerät in Schredder und stirbt

Zur Trichteröffnung geklettert

Er kletterte laut Polizei über die dort angelehnte Leiter zur Trichteröffnung des Schredders hinauf und versuchte dann offenbar per Hand oder einem Stück Holz, die Öffnung wieder freizubekommen. „Dabei dürfte er in den Schredder geraten sein und verunglückte tödlich“, so die Exekutive. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.