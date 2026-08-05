Luca Karl schwimmt bei EM über 5 km zu Rang neun

Der Salzburger Luca Karl hat bei der Schwimm-EM in Paris auch im zweiten Freiwasserbewerb einen Top-Ten-Platz erreicht. Der 24-Jährige belegte am Mittwoch über 5 km Rang neun, auf die Medaillenränge fehlten ihm mehr als 40 Sekunden. Gold sicherte sich erneut Florian Wellbrock, der Deutsche hatte auch schon den Auftakt gewonnen. Der Olympiasieger triumphierte in 55:40,2 Minuten vor dem Ungarn David Betlehem (+2,3 Sek.). Dritter wurde der Italiener Gregorio Paltrinieri (+4,5).
Über die Olympia-Distanz von 10 km war der WM-Fünfte Karl am Vortag auf Platz acht gelandet. Am Freitag tritt er in der Seine auch noch im 3-km-Knockout-Rennen an.
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