Luca Karl schwimmt bei EM über 5 km zu Rang neun

Der Salzburger Luca Karl hat bei der Schwimm-EM in Paris auch im zweiten Freiwasserbewerb einen Top-Ten-Platz erreicht. Der 24-Jährige belegte am Mittwoch über 5 km Rang neun, auf die Medaillenränge fehlten ihm mehr als 40 Sekunden. Gold sicherte sich erneut Florian Wellbrock, der Deutsche hatte auch schon den Auftakt gewonnen. Der Olympiasieger triumphierte in 55:40,2 Minuten vor dem Ungarn David Betlehem (+2,3 Sek.). Dritter wurde der Italiener Gregorio Paltrinieri (+4,5).