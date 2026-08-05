Nordkorea baut Raketeneinheit in Russland auf

Eine Schwachstelle der Ukraine ist der Mangel an modernen Flugabwehrsystemen. Das versucht der Kriegsgegner Russland durch den verstärkten Einsatz ballistischer Raketen auszunutzen, da diese besonders schwer abzufangen sind. Erst in der Nacht auf Mittwoch haben die russischen Streitkräfte diese Raketen bei einem Angriff auf Kiew und die Umgebung eingesetzt. Die ukrainische Flugabwehr teilte mit, keine abgefangen zu haben. Bei den Drohnen seien hingegen 98 von 115 abgefangen worden.