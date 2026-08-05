Babyglück für Kaiser-Urenkelin Eleonore Habsburg

Eleonore wurde 1994 in Salzburg geboren und arbeitet als Schmuckdesignerin. In Jérôme d’Ambrosio fand sie einen Mann, der ebenfalls für große Namen und schnelle Auftritte bekannt ist: Der Belgier war einst in der Formel 1 und später in der Formel E unterwegs. 2020 heiratete das Paar im kleinen Kreis standesamtlich in Monaco.