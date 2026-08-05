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Royaler Nachwuchs

Babyglück für Kaiser-Urenkelin Eleonore Habsburg

Adabei Österreich
05.08.2026 11:44
Eleonore Habsburg und Jérôme d’Ambrosio.
Eleonore Habsburg und Jérôme d’Ambrosio.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Eine winzige Hand, ein Name und ein Datum: Die Habsburger-Familie ist um eine kleine Dame reicher – und die durfte ihren ersten Monat noch ganz ohne Blitzlichtgewitter genießen. Erst jetzt verriet Eleonore Habsburg auf Instagram, dass sie und ihre Ehemann Jérôme d’Ambrosio erneut Eltern geworden sind.

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Für die frohe Botschaft brauchte es weder Krone noch großes Hofzeremoniell: Mit dem Foto einer winzigen Babyhand und wenigen Worten stellte die 32-Jährige ihre Tochter Cosima vor. Das Mädchen erblickte demnach bereits am 4. Juli das Licht der Welt. Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche für das jüngste Familienmitglied.

Für die Tochter von Karl Habsburg und den ehemaligen Rennfahrer ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. 2021 kam Sohn Otto zur Welt, später folgte Töchterchen Zita. Private Einblicke in ihren Familienalltag hält das Paar meist zurück – umso größer fiel nun die Überraschung über den heimlichen Nachwuchs aus.

Namen mit großer Geschichte
Schon bei ihren beiden älteren Kindern griff die Kaiser-Urenkelin tief in die Familienchronik: Otto wurde nach ihrem Großvater Otto von Habsburg benannt. Der Name Zita wiederum erinnert an ihre Urgroßmutter Zita von Bourbon-Parma, die Ehefrau des letzten österreichischen Kaisers Karl I.

Auch beim jüngsten Familienmitglied fiel die Wahl auf einen seltenen Namen mit Geschichte. Cosima ist die weibliche Form des italienischen Namens Cosimo und geht letztlich auf das altgriechische Wort „kósmos“ zurück. Dieses steht unter anderem für „Schmuck“, „Ordnung“ und „Welt“. Der Mädchenname wird daher häufig als „die Geschmückte“ oder „die Ordnungsliebende“ gedeutet.

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Eleonore wurde 1994 in Salzburg geboren und arbeitet als Schmuckdesignerin. In Jérôme d’Ambrosio fand sie einen Mann, der ebenfalls für große Namen und schnelle Auftritte bekannt ist: Der Belgier war einst in der Formel 1 und später in der Formel E unterwegs. 2020 heiratete das Paar im kleinen Kreis standesamtlich in Monaco.

Nun beginnt für die fünfköpfige Familie ein neues Kapitel. Und für ihren ersten großen öffentlichen Auftritt brauchte die kleine Cosima nur eine Handvoll Charme – im wahrsten Sinne des Wortes.

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