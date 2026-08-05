Pongauer (55) über Online-Shop dreist abgezockt

Einen fünfstelligen Betrag losgeworden ist ein 55-jähriger Pongauer bei einem Onlinebetrug. Eigentlich wollte er nur ein Auto – doch dieses wurde nie geliefert. Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen deutschen Internetshop.
Online-Betrugsmaschen werden immer häufiger. In diesem Fall wollte ein 55-jähriger Pongauer über eine deutsche Internetseite ein Fahrzeug aus einer angeblichen Konkursmasse kaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Er nahm mit dem Händler Kontakt auf. Dieser überredete den Mann, den Kaufpreis vorab zu überweisen. Das Fahrzeug wurde allerdings nie geliefert. Der Verkäufer ist seit der Überweisung nicht mehr erreichbar. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
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