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Rot-Skandal bei der WM – jetzt brisanter Wechsel?

Fußball International
05.08.2026 11:56
Folarin Balogun (re.) hatte bei der WM die Rote Karte gesehen und durfte dennoch in der nächsten ...
Folarin Balogun (re.) hatte bei der WM die Rote Karte gesehen und durfte dennoch in der nächsten Partie ran.(Bild: AP/Julio Cortez)
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Von krone Sport

Folarin Balogun, dessen aufgehobene Rotsperre bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen gesorgt hatte, steht erneut im Fokus: Der Stürmer könnte vor einem überraschenden Wechsel zu Tottenham Hotspur stehen! Aufgrund seiner Arsenal-Vergangenheit birgt der Deal jede Menge Brisanz.

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Es war der große Aufreger bei der WM 2026: FIFA-Chef Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump standen massiv in der Kritik, nachdem US-Stürmer Balogun seine Sperre trotz Roter Karte für das Achtelfinale gegen Belgien erlassen bekommen hatte. Die in der jüngeren WM-Geschichte beispiellose Aufhebung der Sperre folgte auf einen Anruf Trumps bei Infantino. Balogun spielte in Seattle, konnte das 1:4 gegen Belgien und das damit verbundene WM-Aus der USA aber nicht verhindern.

Folarin Balogun
Folarin Balogun(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)

Jetzt sorgt der Kicker erneut für Schlagzeilen: Wie „The Sun“ berichtet, wurde Balogun, der aktuell noch bei der AS Monaco unter Vertrag steht, den Verantwortlichen von Tottenham angeboten. Laut „The Athletic“ fordern die Franzosen eine Ablösesumme in der Höhe von 50 (!) Millionen Euro für den 25-Jährigen.

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Rivale kassiert mit
Brisant: Bei diesem Wechsel würde auch Arsenal, ausgerechnet der große Rivale der „Spurs“, mitkassieren. Balogun stammt aus der Arsenal-Nachwuchsakademie und absolvierte einst zehn Profispiele für die „Gunners“, die eine Weiterverkaufsbeteiligung von 17,5 Prozent besitzen. Mit einem Transfer würde er somit abermals für reichlich Gesprächsstoff sorgen …

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