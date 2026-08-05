Hitze-Arbeitskreis: Rechnen Sie mit Ergebnissen?

Ihre Meinung zählt!

Was erwarten Sie sich persönlich vom Arbeitskreis zur Hitzethematik? Glauben Sie an sinnvolle und umsetzbare Lösungen oder halten Sie das Ganze eher für politisches Schmierentheater? Welche Ideen und Wünsche hätten Sie zu diesem Thema?



Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!