Barca-Profi sorgt für Wirbel, Flick „unglücklich“

Ein klares Bekenntnis sieht anders aus, in Barcelona kommt das gar nicht gut an. Flick plane zwar weiterhin mit dem 26-Jährigen, heißt es aus Spanien, über die öffentlichen Aussagen seines Schützlings sei der Coach allerdings „unglücklich“ gewesen sein. Was den Deutschen offenbar am meisten störte: Dass Torres seine Unzufriedenheit nicht erst intern ansprach, sondern direkt an die Medien ging.