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25.000 Mal Stars nahe

Paparazzi mit Stift schon 40 Jahre auf Promi-Jagd

Niederösterreich
05.08.2026 11:00
„Magic Moments“ nennt der Profi-Autogrammsammler, wenn sich ein Star auch zu einem Privatfoto ...
„Magic Moments“ nennt der Profi-Autogrammsammler, wenn sich ein Star auch zu einem Privatfoto überreden lässt. Wie es bei Peter Falk gelang, hat mit seiner Inspektor-Rolle zu tun . . .(Bild: Maierhofer)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Die ersten Stockerauer Festspiele waren Anlass, ein turbulentes Hobby zu starten: Vier Jahrzehnte später zieht Gerald Maierhofer nun Bilanz. Und verrät, wie man zu 250.000 Unterschriften von Stars aus aller Welt gelangt.

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„Eine Frage hätte ich da noch!“: Eine Taktik, mit der Inspektor Columbo Verdächtige in der legendären Krimi-Serie zur Weißglut brachte, half auch Gerald Maierhofer: Als er Darsteller Peter Falk nach erfolgreicher Signatur noch um ein Foto bat, „stellte sich der Mörderjäger nur mit Überredungskunst dem begehrten ,Beweisfoto’. Dann aber mit seinem typischen, zweifelnden Blick wie als Serien-Kommissar“, erinnert sich der Stockerauer.

Jedes Jahr legt Maierhofer ein Sammelalbum an. Bei heimischer Prominenz kommt es nicht selten ...
Jedes Jahr legt Maierhofer ein Sammelalbum an. Bei heimischer Prominenz kommt es nicht selten vor, dass sie aus mehreren Ausgaben lächeln.(Bild: Maierhofer)

Von lokaler Prominenz bis zu den größten Weltstars: Alle griffen zum Stift
25.000 Unterschriften hat der Autogrammjäger in den 40 Jahren erhalten – und nicht selten trickreich erschlichen. „Wichtig ist, wo genau der Star am idealsten zu erwischen ist – und sich unter vielen Mitbewerbern am besten zu positionieren.“

Das ist meist abseits von roten Teppichen – und dort sind viele Stars schon recht kamerascheu. Ob frech oder zurückhaltend: Der 56-Jährige hat im Laufe der Jahre gelernt, die „Ansprache“ für schriftliche Trophäen an die Zielpersonen sozusagen anzupassen.

Zu jedem Bild weiß der Paparazzi mit Stift Geschichten zu erzählen: „Hier kam ich Bud Spencer ...
Zu jedem Bild weiß der Paparazzi mit Stift Geschichten zu erzählen: „Hier kam ich Bud Spencer offenbar bekannt vor – jedenfalls stemmte er mich kurzerhand nach oben.“ Die beiden Mitbewerber hatten das Nachsehen.Terence Hill ist amüsiert.(Bild: Maierhofer)

Die schwierigsten Security-Schutzschirme und sein Lieblingsstar
Aber selbst der erfahrene Promi-Jäger muss sich hie und da nur mit der „halben Beute“ zufrieden geben: „Die Unterschrift ist der leichte Teil und schnell geschehen. Im Anschluss noch Zeit für ein Privatfoto zu ergattern, das klappt nicht immer. Denn die echten Paparazzi sind dicht am Star und sie haben auch mehr Auflage zu bieten“, scherzt Maierhofer. Die häufige Frage, welcher Star am meisten fasziniert hat oder wo die Bodyguard-Hürde am härtesten war: „Ersterer war Muhammad Ali, zweiterer Vladimir Putin.“ 

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