Paparazzi mit Stift schon 40 Jahre auf Promi-Jagd

Die schwierigsten Security-Schutzschirme und sein Lieblingsstar

Aber selbst der erfahrene Promi-Jäger muss sich hie und da nur mit der „halben Beute“ zufrieden geben: „Die Unterschrift ist der leichte Teil und schnell geschehen. Im Anschluss noch Zeit für ein Privatfoto zu ergattern, das klappt nicht immer. Denn die echten Paparazzi sind dicht am Star und sie haben auch mehr Auflage zu bieten“, scherzt Maierhofer. Die häufige Frage, welcher Star am meisten fasziniert hat oder wo die Bodyguard-Hürde am härtesten war: „Ersterer war Muhammad Ali, zweiterer Vladimir Putin.“