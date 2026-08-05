Paparazzi mit Stift schon 40 Jahre auf Promi-Jagd

Die ersten Stockerauer Festspiele waren Anlass, ein turbulentes Hobby zu starten: Vier Jahrzehnte später zieht Gerald Maierhofer nun Bilanz. Und verrät, wie man zu 250.000 Unterschriften von Stars aus aller Welt gelangt.
„Eine Frage hätte ich da noch!“: Eine Taktik, mit der Inspektor Columbo Verdächtige in der legendären Krimi-Serie zur Weißglut brachte, half auch Gerald Maierhofer: Als er Darsteller Peter Falk nach erfolgreicher Signatur noch um ein Foto bat, „stellte sich der Mörderjäger nur mit Überredungskunst dem begehrten ,Beweisfoto’. Dann aber mit seinem typischen, zweifelnden Blick wie als Serien-Kommissar“, erinnert sich der Stockerauer.
Von lokaler Prominenz bis zu den größten Weltstars: Alle griffen zum Stift
25.000 Unterschriften hat der Autogrammjäger in den 40 Jahren erhalten – und nicht selten trickreich erschlichen. „Wichtig ist, wo genau der Star am idealsten zu erwischen ist – und sich unter vielen Mitbewerbern am besten zu positionieren.“
Das ist meist abseits von roten Teppichen – und dort sind viele Stars schon recht kamerascheu. Ob frech oder zurückhaltend: Der 56-Jährige hat im Laufe der Jahre gelernt, die „Ansprache“ für schriftliche Trophäen an die Zielpersonen sozusagen anzupassen.
Die schwierigsten Security-Schutzschirme und sein Lieblingsstar
Aber selbst der erfahrene Promi-Jäger muss sich hie und da nur mit der „halben Beute“ zufrieden geben: „Die Unterschrift ist der leichte Teil und schnell geschehen. Im Anschluss noch Zeit für ein Privatfoto zu ergattern, das klappt nicht immer. Denn die echten Paparazzi sind dicht am Star und sie haben auch mehr Auflage zu bieten“, scherzt Maierhofer. Die häufige Frage, welcher Star am meisten fasziniert hat oder wo die Bodyguard-Hürde am härtesten war: „Ersterer war Muhammad Ali, zweiterer Vladimir Putin.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.