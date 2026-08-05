Nerven wie Stahlseile
Angler gelingt spektakuläres Selfie mit Grizzly
In sozialen Medien geht derzeit ein Video eines äußerst coolen Angel-Guides viral. Der junge Mann sitzt seelenruhig und freundlich lächelnd in einem Boot, während im Hintergrund in nur ein paar Metern Entfernung eine Grizzly-Mama mit ihrem Jungen Lachse jagt.
Das Selfie-Video stammt von Carter Brown, der mit Touristen während der Lachswanderung in einem kleinen Fischerboot auf dem Kenai RIver in Alaska unterwegs war.
Nerven wie Stahlseile
Als Brown hinter sich eine riesige Bärin ins Wasser kommen sah, bewahrte er seine Nerven und packte sein Handy aus, anstatt sich zu entfernen. Dann nahm er mit breitem Grinsen auf, wie die Bärenmutter einen Fisch aus dem Wasser holte und diesen verspeiste.
„Meine Kunden waren sehr beeindruckt“
„Ich beschloss, ein Selfie-Video von ihr aufzunehmen, während sie fraß. Sie findet ein Stück Lachs beim Fressen und frisst es direkt neben meinem Kopf! Meine Kunden waren schwer beeindruckt,“ sagte Brown.
In seinem Clip erklärte der Guide sein mutiges Verhalten. Es sei ein typischer Teil unseres Lebens hier draußen, sich mit den Wildtieren zu arrangieren. in sozialen Medien wird Brown nicht nur wegen des spektakulären Videos, sondern auch für seine Nervenstärke gefeiert.
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