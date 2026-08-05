18 Hektar vernichtet: Brandeinsatz beendet

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag alarmiert worden und war bis 1 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen und Sonderdiensten im Einsatz. Auch Kräfte aus Niederösterreich unterstützten die Löscharbeiten, ebenso zwei Polizeihubschrauber, die zur Lagebeurteilung und zum Aufbringen von Löschwasser eingesetzt wurden.