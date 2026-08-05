Raiders warnen Musketiere: „Wird ein harter Trip!“

Die Raiders Tirol haben sich in das Rennen um das Halbfinale in der European Football Alliance zurück gekämpft und sind schon ganz heiß auf das Duell mit Paris. Da können sie sich am Sonntag (16 Uhr) in Innsbruck mit dem dritten Sieg in Folge ein weiteres Spiel sichern.
Drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs der European Football Alliance sah es noch ganz düster aus für die Raiders Tirol. Keinem Sieg standen sieben Niederlagen gegenüber. Doch nun hat sich das Bild gewandelt, mit zwei überzeugenden Erfolgen gegen Frankfurt Galaxy (61:41) und Prague Lions (41:29) haben die Tiroler das Steuer noch herumgerissen.
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