Atem-Kreislauf-Stillstand: Lebensretterin gesucht

Eine Krankenschwester ist am Wochenende in Kärnten zur Lebensretterin geworden: Sie hatte erkannt, dass eine Frau einen Atem-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte und die Rettungskette in Gang gesetzt.
Die Krankenschwester aus Deutschland war am Wochenende zu Gast im „bikebeach“ am Ossiacher See. Dort hatte sie schnell bemerkt, dass es einer Frau in einem Liegenstuhl nicht gut ging.
Sofort machte sie Villacher Wasserretter, die im Bistro gerade eine Pause gemacht hatten, auf den Notfall aufmerksam. „Wir verwendeten den Defibrillator sowie Sauerstoff und alarmierten die Rettung“, schildert Christine Ebert, Einsatzstellenleiterin der Wasserrettung Villach, die mit einem Notfallsanitäter und Sanitäter die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte.
Die Retterin fügt hinzu: „Defibrillatoren retten Menschenleben. Ihre Bedienung ist einfach und kann auch von Laien durchgeführt werden. Ein Defi löst nur aus, wenn Kammerflimmern vorherrscht.“ Neben den Villacher Wasserrettern waren auch die Retter aus Sattendorf als First Responder angefordert worden.
Lebensretterin wird gesucht
Erleichterung herrscht jedenfalls bei der Betreiberin des Bistros, Michaela Kopeinig: „Wir sind unglaublich dankbar. Es haben alle zusammen geholfen. Die Frau ist Stammgast bei uns und hat mich schon angerufen. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung.“
Wir sind unglaublich dankbar. Es haben alle zusammen geholfen.
Michaela Kopeinig, Betreiberin des Bistros
Die Ersthelferin ist inzwischen wieder abgereist – was schade ist, denn Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sucht nach ihr: „Wir würden uns sehr gerne persönlich für ihre Zivilcourage bedanken. Sie kann mich gerne auf Facebook oder Instagram kontaktieren.“
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