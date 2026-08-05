Atem-Kreislauf-Stillstand: Lebensretterin gesucht

Lebensretterin wird gesucht

Erleichterung herrscht jedenfalls bei der Betreiberin des Bistros, Michaela Kopeinig: „Wir sind unglaublich dankbar. Es haben alle zusammen geholfen. Die Frau ist Stammgast bei uns und hat mich schon angerufen. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung.“