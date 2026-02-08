Elektro, MX-5 etc.: So geht es mit Mazda weiter

Bereits im vorigen Jahr hatte Mazda angekündigt, dass es nicht bei einem Elektromodell aus dem Joint-Venture bleiben wird. Das Tuch zogen die Japaner dann vor wenigen Wochen auf der Automesse in Brüssel und stellten den Crossover Mazda CX-6e vor, mit ebenfalls vollelektrischem Antrieb, aber mit 4,85 Metern etwas kürzer als der 6e. Das durch einen Radstand von 2,90 Meter üppige Raumkonzept soll besonders Familien ansprechen. Als Reichweite werden knapp 500 Kilometer genannt. Attraktiv dürfte das gute Preis-Leistungsverhältnis sein. Bei nahezu kompletter Ausstattung bietet Mazda den CX-6e ab 46.990 Euro an. Bestellstart im April.