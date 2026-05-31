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Das sagen die Wiener

Kritik an Paket-Steuer: Bestellt wird weiterhin

Wien
31.05.2026 06:00
Zwei Pakete, macht vier Euro Abgabe. Viele Wiener empören sich über die neue Steuer der ...
Zwei Pakete, macht vier Euro Abgabe. Viele Wiener empören sich über die neue Steuer der Regierung.(Bild: Yann Avril)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Die Regierung will eine Abgabe von zwei Euro auf Pakete einheben. Mit Kritik daran wird nicht gespart. Auch die Wiener reihen sich ein. 

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Mit der Zwei-Euro-Paket-Steuer, die ab Herbst kommen soll, erhofft sich Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) einerseits 280 Millionen Euro für die Staatskasse, andererseits auch einen Aufschwung für den heimischen, stationären Handel. Gelten soll sie für Onlinehändler mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.

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