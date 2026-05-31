Kritik an Paket-Steuer: Bestellt wird weiterhin

Mit der Zwei-Euro-Paket-Steuer, die ab Herbst kommen soll, erhofft sich Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) einerseits 280 Millionen Euro für die Staatskasse, andererseits auch einen Aufschwung für den heimischen, stationären Handel. Gelten soll sie für Onlinehändler mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.