Inserate schalten, um Gefälligkeiten einzufordern

„Prinzipiell immer recht großzügig“

Das ist allerdings eine reichlich euphemistische Sicht der Dinge. Denn in den E-Mails angefügt ist auch die Korrespondenz Vorarlberger Wirtschaftstreibender mit Natter. Und diese bestätigen jenes erschreckende Sittenbild, welches sich im Zuge des Wirtschaftsbund-Skandals, vulgo „Inseratenaffäre“, aufgetan hat: Ganz ungeniert fordern Unternehmer politische Gefälligkeiten dafür ein, dass sie Inserate im Magazin des ÖVP-Wirtschaftsbundes schalten. So schreibt etwa ein prominenter Seilbahner an Natter: „Du weißt, dass wir prinzipiell immer recht großzügig und gerne unterstützend tätig sind, sofern wir auch umgekehrt etwas davon haben!“ Diesem Satz vorangeführt ist eine Wunschliste an das Land, beginnend mit Förderungen für Liftprojekte bis hin zu einzelnen Genehmigungsverfahren.