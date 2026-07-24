Mann mit Holzpflock bewaffnet – Einsatz in Wien

Als die Polizisten eintrafen, stand der 30-Jährige mit einem Holzpflock in der Hand vor dem Gebäude. Laut Exekutive habe der Mann einen aggressiven Gesichtsausdruck gezeigt, seinen Körper angespannt und die Beamten in einer für sie unverständlichen Sprache angeschrien. Zudem soll er den Gegenstand wiederholt hin- und hergeschwenkt haben.