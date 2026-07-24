Mann mit Holzpflock bewaffnet – Einsatz in Wien

Verstörender Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf am Donnerstag: Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden zu einer religiösen Einrichtung gerufen, nachdem dort ein Mann wie ein Wahnsinniger lautstark herumgeschrien haben soll ...
Als die Polizisten eintrafen, stand der 30-Jährige mit einem Holzpflock in der Hand vor dem Gebäude. Laut Exekutive habe der Mann einen aggressiven Gesichtsausdruck gezeigt, seinen Körper angespannt und die Beamten in einer für sie unverständlichen Sprache angeschrien. Zudem soll er den Gegenstand wiederholt hin- und hergeschwenkt haben.
Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, kam der Mann diesen nicht nach. Schließlich setzten die Beamten einen Taser ein.
Verwirrten Eindruck gemacht
Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass der 30-Jährige bereits zuvor in der Einrichtung herumgeschrien und auf die anwesenden Personen einen verwirrten Eindruck gemacht habe.
Der Mann, ein 30-jähriger irakischer Staatsangehöriger, wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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