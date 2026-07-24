Beliebtes Klagenfurter Gewässer wieder verseucht

Enterokokken trüben den Badespaß

Und wie schon in den vergangenen Jahren weist die Sattnitz aktuell eine erhöhte Belastung an Enterokokken auf. „Bei einer Probenannahmestelle zeigte sich eine Grenzwertüberschreitung, bei einer weiteren Stelle eine Richtwertüberschreitung“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Daher empfiehlt auch die Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt, auf den Sprung in die erfrischenden Fluten zu verzichten – besonders Kinder und immungeschwächte Personen.