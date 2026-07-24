So geht Italien jetzt gegen Jugendkriminalität vor

„Wer einen Fehler begeht, muss für sein Handeln geradestehen – auch wenn er minderjährig ist. Wer angreift, raubt oder verwüstet, muss immer zur Verantwortung gezogen werden – auch mit 15 oder 16 Jahren“, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einer Videobotschaft. Man habe bereits weitere Maßnahmen beschlossen, wie die Festnahme bewaffneter Minderjähriger, strengere Vorschriften gegen das Mitführen von Messern sowie höhere Strafen für gemeinschaftliche Sachbeschädigung.