Dritter Unfall mit Betrunkenem in nur 24 Stunden

In der Steiermark kam es am Donnerstag und Freitag zu einer schlimmen Unfallserie. Sie forderte mehrere Schwerverletzte und ein Todesopfer. Alkohol war nicht nur einmal im Spiel. Zuletzt wurde Freitagfrüh in Liezen ein 30-Jähriger ins Spital geflogen.
Auf drei schwere Verkehrsunfälle am Donnerstag mit einem tödlichen Ausgang folgte am Freitagfrüh der nächste schlimme Fall auf den steirischen Straßen: Gegen 5 Uhr wurde die Polizei in der Obersteiermark verständigt. Ein 30-jähriger Mann aus Liezen war mit seinem Klein-Lkw auf der Ennstal Bundesstraße von Gröbming Richtung Liezen unterwegs.
Mit Fahrzeug überschlagen
Aus bislang ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt über eine angrenzende Wiese fort. Nach etwa 100 Metern kollidierte das Fahrzeug mit einem Wassergraben, überschlug sich und kam zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nachkommende Fahrzeuglenker alarmierten die Rettungskräfte.
Mann war schwer betrunken
Nach der Erstversorgung wurde der 30-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C 14 ins DKH Schladming eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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