Dritter Unfall mit Betrunkenem in nur 24 Stunden

Mit Fahrzeug überschlagen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt über eine angrenzende Wiese fort. Nach etwa 100 Metern kollidierte das Fahrzeug mit einem Wassergraben, überschlug sich und kam zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nachkommende Fahrzeuglenker alarmierten die Rettungskräfte.