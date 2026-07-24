Ornella Muti und ihre Tochter werden Russinnen

Strafe nach Dinner mit Putin

Ihre Liebe zu Russland hat Muti in den vergangenen Jahren auch Probleme beschert. Weil sie 2010 einen Theaterauftritt in der friaulischen Kleinstadt Pordenone wegen einer angeblichen Erkrankung abgesagt hatte, stattdessen aber an einem Charity-Dinner an der Seite Putins in St. Petersburg teilnahm, hatte Muti ein Gerichtsverfahren wegen Betrugs am Hals. Sie wurde zu acht Monaten Haft und 600 Euro Bußgeld verurteilt. Die Schauspielerin brauchte die Haft aber nicht anzutreten und zahlte 30.000 Euro Strafe. Die Gage für Mutis Auftritt im Verdi-Theater von Pordenone soll bei 25.000 Euro gelegen haben.