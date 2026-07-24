Klopp über Nagelsmann: „Ein guter Tag für ihn!“

Entschuldigung bei Nagelsmann

„Hätte ich gerne darauf verzichtet“, gibt Klopp zu. Er habe sich auch bei Nagelsmann entschuldigt. „Ich glaube, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste.“ Und: „Ich glaube, heute ist für Julian ein guter Tag, dass das Kapitel abgeschlossen ist.“