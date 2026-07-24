Klopp über Nagelsmann: „Ein guter Tag für ihn!“

Offene und ehrliche Worte von Jürgen Klopp! Bei seiner Vorstellung als neuer DFB-Teamchef spricht der 59-Jährige auch über seinen Vorgänger Julian Nagelsmann.
Deutschlands Verband hatte sich nach dem blamablen Sechzehntelfinal-Aus bei der WM gegen Paraguay von Julian Nagelsmann getrennt. Jetzt übernimmt Jürgen Klopp das Ruder. „Es gab keinen Austausch mit Julian“, sagt „Kloppo“ am Freitag bei der Pressekonferenz und gratuliert Nagelsmann nachträglich zum Geburtstag.
„War einer der schlechteren Tage meines Lebens“
„Ich respektiere ihn total. Der Tag mit dem Noch-Satz war einer der schlechteren meines Lebens. Da war mir klar, jetzt platzt die Bombe“, blickt Klopp noch einmal auf seinen Spruch bei der WM zurück.
Im MagentaTV-Vorbericht zum Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hatte der ehemalige Liverpool-Coach über die DFB-Elf diskutiert und dabei mit einem Grinsen gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“ Kurz darauf wiederholte Klopp das Wort sogar noch einmal: „Noch.“
Hier die TV-Szene im Video (ab Sekunde 42):
Es folgte Gelächter, ehe Experten-Kollege Thomas Müller lachend meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“ Worte, die für viel Aufregung sorgten.
Entschuldigung bei Nagelsmann
„Hätte ich gerne darauf verzichtet“, gibt Klopp zu. Er habe sich auch bei Nagelsmann entschuldigt. „Ich glaube, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste.“ Und: „Ich glaube, heute ist für Julian ein guter Tag, dass das Kapitel abgeschlossen ist.“
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