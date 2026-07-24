Im geographischen Lotto Nullnummer erwischt

„Ich bin mit meiner Frau vor dem Fernseher gesessen und habe zu ihr gesagt: ,Pass auf, jetzt krieg ma Altach!’“, hatte Leobendorf-Obmann Günther Schweifer das Unglück im Glück zuhause kommen gesehen. Ironie des Schicksals. Schließlich ging der Ostligist als Winterkönig in die letzte Rückrunde. Seitdem klar wurde, dass ein eventueller NÖ-Meister keinen Cupplatz bekommt, war der Pokal im Frühjahr Thema Nummer eins. Der Titel blieb aus, der Geldregen aber auch. Der Vorjahresfinalist aus dem Ländle hat mit 1270 Kilometern die längste Anreise aller Teams – anders formuliert wird die Leobendorfer Hütte am Freitag nicht unbedingt brennen. „Wir haben keine Auflagen, keine Vorschriften, gar nichts. Der Fanbeauftragte der Polizei hat uns gesagt, wir brauchen nicht mit mehr als 30 Altach-Fans rechnen – für uns wird das wie ein normales Ligaspiel.“