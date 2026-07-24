Bon Jovi muss Konzert in New York abrupt abbrechen

Sänger erklärt Grund für Abbruch

Der Frontmann der US-Rockband Bon Jovi hatte sich 2022 einer Stimmbandoperation unterzogen, gefolgt von einer Reha. Während dieser Zeit war die Band nicht auf Tournee gegangen. Ende vergangenen Jahres kündigte sie dann die „Forever-Tour“ an. „Ich bin vollständig genesen“, sagte Bon Jovi vor Beginn der Tournee dem Magazin „People“. Es habe länger gedauert als erwartet, „aber es musste richtig gemacht werden. Wir haben nie den Glauben verloren.“