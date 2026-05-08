Italien startet Sammelklage gegen Meta und TikTok

Zehn Millionen Betroffene?

Nach Darstellung der Kläger nutzen in Italien rund 3,5 Millionen Kinder zwischen sieben und 14 Jahren soziale Netzwerke – trotz gesetzlicher Altersgrenzen. Einschließlich der Familien seien damit etwa zehn Millionen Menschen von den Folgen betroffen. Die Initiatoren kündigten zudem eine spätere Sammelklage auf Schadenersatz an. Familien mit dokumentierbaren Schäden durch die Nutzung sozialer Netzwerke sollen sich daran beteiligen können.