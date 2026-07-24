Grazer Forschung im Wettlauf um Quantencomputer

Wer gewinnt den technologischen Wettlauf: Die USA, China oder Europa? „Wir wollen Schlüsseltechnologien nicht anderswo entstehen sehen, sondern hier in Österreich mitgestalten“, sagt Peter Hanke (SPÖ), Innovationsminister. Ein Schlüsselthema, mit dem sich viele Forscher im Moment beschäftigen, sind Quantencomputer. Dabei handelt es sich um Computer, die Rechenprobleme lösen können sollen, an denen heutige Supercomputer scheitern. Geplant ist, dass sie beispielsweise bei der Entwicklung von Medikamenten oder der Optimierung von Logistik und Verkehr zum Einsatz kommen.