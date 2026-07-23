Das sind die Highlights des Villacher Kirchtag

Damit der Villacher Kirchtag ein friedliches Fest bleibt, wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmals nachgeschärft. Die Einfahrt auf das Kirchtagsgelände ist nur bis 10 Uhr möglich. „Während der Kirchtagswoche werden Einheiten aus ganz Kärnten vor Ort sein. Pro Tag sind wir mit rund 100 Polizisten in der Kernzeit unterwegs“, schildert Stadtpolizeikommandant Erich Londer.