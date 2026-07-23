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Sonntag geht´s los

Das sind die Highlights des Villacher Kirchtag

Kärnten
23.07.2026 12:34
Fesche Dirndl in Gailtaler Tracht
Fesche Dirndl in Gailtaler Tracht(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Lederhose an und rein ins Dirndl: Eine Woche lang dreht sich beim 81. Villacher Kirchtag alles um Tradition, Brauchtum, Kulinarik und Unterhaltung.

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Mit dem „Kichtags Warm Up“ wird morgen, Freitag, beim vierten After Work Market auf dem Hans-Gasser-Platz auf den 81. Villacher Kirchtag eingestimmt. 

Los geht´s dann ganz traditionell Sonntag mit dem feierlichen Hochamt zelebriert von Stadtpfarrer Richard Pirker. Musikalisch umrahmt wird die Messe in der Stadtpfarrkirche St. Jakob durch den A-capella-Chor Villach.

Nach dem Auszug findet auf dem Rathausplatz der offizielle Bieranstich mit anschließendem Auftanz statt. Danach unterhalten „die jungen Wernberger“ und „FolkXtime“. Der Kirchtags-Gastgarten auf dem Hauptplatz ist ebenso bereits am Sonntag für Besucher geöffnet. Dienstag startet hier das Musikprogramm.

Musik und Nervenkitzel
Höhepunkte des Programmes sind der traditionelle Jakobimarkt am Montag sowie die Trachtenmodenschau am Dienstag. Marc Pircher & Volksmusikanten sowie die „Combo“ werden hier ebenfalls unterhalten. Das offene Singe unter der Leitung von Dr. Arno Kohlweg sowie den Auftritten von „die Thierseer“ und „die Lauser“ stehen Mittwoch auf dem Programm.

Zitat Icon

Das Hochamt, der Jakobimarkt, das Kirchtagsladen und der Trachtenumzug am Kirchtags-Samstag zählen zu den absoluten Höhepunkten im Gmanjahr.

Großbauer Kurt Maschke

Die Radio Kärnten Musi-Parade wird am Freitag in die Stadt locken und auf dem Unteren Kirchenplatz gibt´s erstmals eine Bühne fürs Gstanzl-Singen. Samstag bildet der traditionelle Umzug mit tausenden Trachtenträgern den Höhepunkt des Kirchtags. „Es gibt keine andere Veranstaltung im Alpen-Adria-Raum, die Tradition und Zeitgeist so verbindet“, so Gerda Sandriesser, Obfrau des Villacher Kirchtag.

Der Szenekirchtag wird wieder auf dem Kaiser-Josef-Platz stattfinden. Alle Einsatzorganisationen Kärntens sind Dienstag zum „Blaulicht-Kirchtag“ eingeladen. Die Herzen schlagen bei den rasanten Fahrten im Vergnügungspark nochmals höher. In Summe werden 30 Fahrgeschäfte zur Verfügung stehen. 

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Mit dem beliebten Ansteckherz, das unter anderem beim Stadtmarketing erhältlich ist, gibt es auch heuer wieder zahlreiche Vorteile. Wie zum Beispiel den kostenlosen Toilettenbesuch und die Nutzung des Kirchtags-Busangebot.

Damit der Villacher Kirchtag ein friedliches Fest bleibt, wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmals nachgeschärft. Die Einfahrt auf das Kirchtagsgelände ist nur bis 10 Uhr möglich. „Während der Kirchtagswoche werden Einheiten aus ganz Kärnten vor Ort sein. Pro Tag sind wir mit rund 100 Polizisten in der Kernzeit unterwegs“, schildert Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

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