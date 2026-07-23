Tabakovic? Röhl: „Darf dabei nicht vergessen …“

Salzburg statt Glasgow heißt es für Danny Röhl seit diesem Sommer. Der Trainer zeigt sich schon voller Vorfreude auf das Projekt und sieht sich bereit, die „Bullen“ wieder zu einem Titel zu führen. Mit „sportkrone.at“ hat sich der Deutsche über die Entscheidung für Salzburg, Transfers und Ziele für die neue Saison unterhalten. Ein wichtiges Thema dabei natürlich auch Neuzugang Haris Tabakovic, der am Donnerstag ins Training eingestiegen ist.