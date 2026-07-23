„Ging leider in Hose“: Zug braust durch Bahnhof

Der Railjet 1152 war am Mittwochabend von Wien-Meidling Richtung Graz unterwegs. Am Bahnhof Semmering war ein Halt um 21.39 Uhr geplant. Mit kleiner Verspätung erreichte der Zug die Haltestelle um 21.46 Uhr. Der Railjet blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr einfach weiter. Verdutzt blieben die wartenden Fahrgäste am Bahnhof zurück. Jene, die am Semmering aussteigen wollten, wurden kurzerhand zu einer unfreiwilligen Weiterfahrt nach Mürzzuschlag verdonnert.